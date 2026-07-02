Аппарат омбудсмена при помощи МККК выявил 1,7 тыс. россиян, находившихся в плену на Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотрудничество уполномоченного по правам человека в РФ с Международным комитетом Красного Креста (МККК) позволило выявить и зафиксировать свыше 1,7 тыс. российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, сообщили в пресс-службе омбудсмена РФ Яны Лантратовой.

"Более тысячи из них уже возвращены домой", - говорится в сообщении пресс-службы в четверг.

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ МККК договорились продолжать практику взаимных посещений пленных.

"Стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных: в рамках мониторинга уже проверены условия содержания более 4 тыс. украинских военнослужащих в 15 учреждениях", - говорится в сообщении пресс-службы российского омбудсмена.

По итогам проверок установлено, что условия содержания и обеспечения соответствуют большинству международных стандартов, сообщили в пресс-службе.