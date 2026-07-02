Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ударов БПЛА в ДНР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще четыре пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, ещё четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг пресс-службой Пушилина.

Он уточнил, что в результате ударов беспилотников в четверг также "повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля в Горловке, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах".