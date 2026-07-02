Поиск

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ударов БПЛА в ДНР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще четыре пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, ещё четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг пресс-службой Пушилина.

Он уточнил, что в результате ударов беспилотников в четверг также "повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля в Горловке, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах".

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июля 2026 года Военная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ разрешило оборот бензина евро-3 до конца 2026 года

В ЛНР 12 человек пострадали в результате удара ВСУ по городскому автобусу

Что произошло за день: четверг, 2 июля

Путин поддержал просьбу о поставке допобъемов топлива для жителей Калининградской области

 Путин поддержал просьбу о поставке допобъемов топлива для жителей Калининградской области

МИД РФ намерен вызвать посла Швеции из-за атаки на посольство в Стокгольме

Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

 Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

СМИ сообщили об атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области

Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

 Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

 Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

 В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10245 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2912 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов