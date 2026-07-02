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В Лисичанске пострадали 12 человек при атаке дрона на маршрутное такси

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В больницы ЛНР госпитализированы 9 пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.

По его словам, все они получают всю необходимую медицинскую помощь. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

Еще трое пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь, сообщил Кузнецов.

Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра.

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