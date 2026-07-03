Что случилось этой ночью: пятница, 3 июля

Кабмин разрешил оборот бензина евро-3, в Пентагоне создали управление по беспилотникам, обнаружен редкий экземпляр Декларации независимости США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правительство РФ разрешило оборот бензина со скорректированными требованиями к содержанию серы для повышения надежности топливообеспечения. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Девять человек, пострадавших при ударе ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске, доставили в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

- В Белгороде при ракетном ударе ВСУ возник пожар на территории инфраструктурного объекта, повреждены элементы энергосистемы. Погибла мирная жительница.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном. Он добавил, что переговоры с Тегераном еще продолжаются.

- В Пентагоне создано централизованное управление по беспилотникам. Согласно распоряжению Пита Хегсета, оно станет "единым объединенным интегратором всех программ беспилотных и автономных систем" в министерстве. Директор управления пока не назначен.

- Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, сообщила врио президента республики Делси Родригес.

- Национальный архив Великобритании сообщил о находке редкого экземпляра Декларации независимости США. Документ обнаружили в архивных материалах, связанных с захватом американского судна Dalton Королевским флотом в 1776 г. Это один из 11 экземпляров раннего "эксетерского издания".

- Сборная Португалии со счетом 2:1 победила команду Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира. Сборная Испании обыграла Австрию (3:0).