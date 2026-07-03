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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожной инфраструктуре в Пятигорске

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске выходца из Центральной Азии, который планировал совершить нападение на объект железнодорожной инфраструктуры, после чего выехать в Сирию и присоединиться к террористам.

"В Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный готовил "нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края".

Он сфотографировал место планируемой атаки и приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

После совершения теракта задержанный, по информации ФСБ, планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ) УК России.

Пятигорск ФСБ Ставропольский край
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