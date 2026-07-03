Озон банк в 2027 году установит не менее тысячи банкоматов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Озон банк, дочерний банк Ozon, планирует в 2027 году установить как минимум 1 тысячу банкоматов, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса Банка России предправления кредитной организации Андрей Личманов.

До конца 2026 года сеть банкоматов банка будет насчитывать 2 тысячи устройств.

"В следующем году мы планируем установить еще как минимум 1 тысячу банкоматов. Нам бы очень хотелось дополнять их новыми фичами, как мы придумали и сделали с выдачей карт, будем думать над этим, что еще предложить клиентам. Видим, что практически каждый клиент знает, что у нас есть банкомат. Но по количеству точек присутствия мы пока не сопоставимы с основными классическими банками, у которых пять и более тысяч банкоматов. Поэтому думаем, что с этим делать, как расширить точки присутствия", - сказал он.

Озон банк по итогам первого квартала 2026 года занял 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Количество его активных клиентов превышает 43 млн человек.