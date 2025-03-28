ЦБ РФ включил Озон банк в список значимых на рынке платежных услуг

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ внес Озон банк в список кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, сообщается на сайте регулятора.

При этом ЦБ исключил из списка МТС-банк, банк "Ак барс", Азиатско-Тихоокеанский банк, банк "Центр-инвест", Росбанк (с 1 января стал частью Т-Банка) и банк "ФК Открытие" (стал частью ВТБ). Таким образом, число участников списка сократилось до 18 кредитных организаций с 23 ранее.

Регулятор вносит в специальный реестр банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При признании банка значимым и включении его в реестр ЦБ учитывает количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

Все системно значимые кредитные организации (СЗКО) автоматически признаются значимыми и на рынке платежных услуг (кроме Росбанка и банка "ФК Открытие").

Сейчас в число СЗКО входят 13 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, РСХБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Кроме 11 СЗКО, а также Озон банка, сейчас в список значимых на рынке платежных услуг входят: Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк "Санкт-Петербург", Почта банк, РНКБ, банк "Русский стандарт" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта".