Поиск

ЦБ РФ включил Озон банк в список значимых на рынке платежных услуг

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ внес Озон банк в список кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, сообщается на сайте регулятора.

При этом ЦБ исключил из списка МТС-банк, банк "Ак барс", Азиатско-Тихоокеанский банк, банк "Центр-инвест", Росбанк (с 1 января стал частью Т-Банка) и банк "ФК Открытие" (стал частью ВТБ). Таким образом, число участников списка сократилось до 18 кредитных организаций с 23 ранее.

Регулятор вносит в специальный реестр банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При признании банка значимым и включении его в реестр ЦБ учитывает количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

Все системно значимые кредитные организации (СЗКО) автоматически признаются значимыми и на рынке платежных услуг (кроме Росбанка и банка "ФК Открытие").

Сейчас в число СЗКО входят 13 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, РСХБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Кроме 11 СЗКО, а также Озон банка, сейчас в список значимых на рынке платежных услуг входят: Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк "Санкт-Петербург", Почта банк, РНКБ, банк "Русский стандарт" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта".

ЦБ РФ Озон банк Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6093 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });