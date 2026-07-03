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Два человека погибли, еще двое ранены в ЛНР в результате украинских атак

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины накануне вечером нанесли ракетный удар по частному сектору в Свердловске Луганской Народной Республики, погиб один человек, еще один ранен.

Также в результате атаки ВСУ на автодороге из Старобельска в Беловодск утром в пятницу один человек погиб, один ранен, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он написал в своем канале в Мах, что вечером 2 июля ВСУ нанесли ракетный удар по частному сектору в Свердловске. "Ударили вблизи жилых домов. К несчастью, погибла 66-летняя женщина. Ранение получила 62-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась", - сообщил Пасечник.

Он добавил, что в результате ракетного удара также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. "Оперативные службы и муниципальные власти задействованы в ликвидации последствий", - сообщил Пасечник.

По его данным, утром в пятницу на участке дороги Старобельск - Беловодск беспилотник ВСУ атаковал автомобиль марки "Газель", который развозил продукцию маслозавода. "От полученных травм на месте скончался 50-летний мужчина. Ранение получил 39-летний мужчина, он госпитализирован в лечебное учреждение", - рассказал глава ЛНР.

ЛНР Леонид Пасечник ВСУ
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