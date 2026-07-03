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Визовые центры Кипра в РФ возобновят прием документов с 6 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Визовые центры Кипра BLS International в городах России возобновят прием документов с 6 июля, сообщает посольство республики в РФ.

"Посольство Кипра в Москве и Генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре информируют о налаживании сотрудничества с компанией BLS International для подачи заявлений на визы с 6 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Сумма визового сбора для заявителей старше 12 лет - 90 евро, а для детей 6-12 лет - 45 евро.

Визовые центры Кипра работают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на⁠-⁠Дону и Самаре.

С 15 июня в связи с истечением срока действия договора на оказание услуг с компанией BLS International прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен. Документы принимались только в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

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