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Посольство Кипра сообщило о прекращении приема заявлений через визовые центры

Посольство Кипра сообщило о прекращении приема заявлений через визовые центры
Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Посольство Кипра в Москве с 15 июня прекращает принимать заявления на въездные визы через визовые центры BLS International, сообщает диппредставительство в четверг.

"Посольство Республики Кипр в Москве информирует, что с понедельника, 15 июня 2026 года, заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре", - говорится в сообщении.

В посольстве поясняют, что заявления должны подаваться лично. Заявителям необходимо представить все требуемые документы, сопровождающие заявление, как оригиналы, так и их копии. Для каждого заявителя должен быть подготовлен отдельный комплект документов. Заявления должны быть поданы не позднее чем за 15 дней до даты предполагаемой поездки.

По данным посольства, 13 июня истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем с этой даты прекращается приём заявлений в местных офисах компании.

"Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня 2026 года, необходимо получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах", - уточняется в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг.

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