Путин заявил о полном освобождении ЛНР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир на совещании на одном из пунктов объединенной группировки войск сообщил о полном освобождении Луганской Народной Республики и существенном продвижении на территории Донецкой Народной Республики, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сам президент говорил о том, что за истекший период удалось полностью завершить освобождение Луганской народной республики и добиться существенного продвижения на территории Донецкой народной республики. Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населенных пункта", - сказал Песков журналистам в пятницу.