Путин отметил информационно-пропагандистскую операцию Киева

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил информационно-пропагандистскую операцию Киева с утверждениями о его мнимых успехах, которых на самом деле нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент в своём выступлении говорил также об информационно-пропагандистской операции противника киевского режима, которая раскручивает тезис о мнимых успехах противника, которых на самом деле нет", - сказал Песков журналистам.

По его словам, президент также говорил о том, что "необходимо делать тщательный анализ вовлеченности каждой стороны, которая является подстрекателем боевых действий, подчеркнув, что этот анализ потребуется для принятия ответственных решений".