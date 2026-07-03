Поиск

Путин отметил информационно-пропагандистскую операцию Киева

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил информационно-пропагандистскую операцию Киева с утверждениями о его мнимых успехах, которых на самом деле нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент в своём выступлении говорил также об информационно-пропагандистской операции противника киевского режима, которая раскручивает тезис о мнимых успехах противника, которых на самом деле нет", - сказал Песков журналистам.

По его словам, президент также говорил о том, что "необходимо делать тщательный анализ вовлеченности каждой стороны, которая является подстрекателем боевых действий, подчеркнув, что этот анализ потребуется для принятия ответственных решений".

Владимир Путин Дмитрий Песков Киев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о полном освобождении ЛНР

Что произошло за день: пятница, 3 июля

ЕАЭС перенес вступление в силу техрегламента на алкоголь на 1 января 2027 г.

Спекуляции с более 15 тыс. литров топлива пресекли в Ростовской области

Иноагентом признана Галина Юзефович

 Иноагентом признана Галина Юзефович

Вынесен приговор фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

 РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов