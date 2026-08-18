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ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение изменить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и исключить из него информацию о партии "Яблоко".

Соответствующее решение принято членами комиссии на заседании ЦИК во вторник.

"Здесь мы обязаны исполнить решение суда, и мы его исполняем", - сказала Памфилова, добавив, что решение принято членами ЦИК единогласно.

10 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму по иску партии "Родина".

Представители истца заявляли, что при подаче документов и агитации "Яблоком" "были допущены нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и (нарушения) финансирования".

Представитель Центризбиркома заявил в суде, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов.

В партии "Яблоко", в свою очередь, опровергли получение финансирования из иностранных источников и пояснили, что деньги переводились в качестве пожертвований от россиян, которые получили эти средства из-за рубежа.

17 августа Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". Таким образом решение высшей судебной инстанции вступило в законную силу.

Партия просила отменить решение суда первой инстанции. Представитель Генпрокуратуры РФ попросил Верховный суд отклонить жалобу партии "Яблоко" на решение об отмене регистрации федерального списка ее кандидатов. Представитель ЦИК РФ также заявил о необходимости оставить решение первой инстанции в силе.

Партия "Яблоко" продолжит обжаловать решение об отмене регистрации списка кандидатов от партии в Госдуму в президиуме Верховного суда, сообщил ранее адвокат Гаджи Алиев.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев ранее сообщил "Интерфаксу", что Центризбирком будет обязан рассмотреть вопрос об изменении в избирательном бюллетене после получения решения суда об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

"Закон предполагает, если бюллетени не изготовлены, а они еще не готовились, удаление из бюллетеня информации о партии, регистрация которой отменена", - сказал ранее Булаев.

ЦИК РФ Яблоко Госдума
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