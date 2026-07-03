Путин заявил о расширении зоны безопасности в ответ на удары ВСУ по гражданской инфрастуктуре

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на украинские удары по объектам гражданской инфраструктуры РФ будет расширяться зона безопасности.

"Подводя итоги совещания, президент и верховный главнокомандующий сказал следующее: чем больше противник будет наносить удары по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности", - привел слова Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства заявил также о том, что российские войска в зоне СВО полностью владеют стратегической инициативой.

"Стратегическая инициатива полностью за нами, и создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач", - процитировал Песков высказывание Путина на совещании с представителями командования.