Начальник штаба ВС РФ заявил, что возможности Украины по производству баллистических и крылатых ракет снижены

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в результате массированных ударов снижены возможности Украины по выпуску дальнобойного оружия, в том числе баллистических ракет.

"В результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, в следствии чего продолжает расти критическая зависимость киевского режима от поставок комплектующих, взрывчатых веществ и топлива из западных стран", - сказал Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.