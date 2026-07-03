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Путин заявил, что нанесение ударов по инфраструктуре ВПК Украины будет продолжено

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины и обеспечивающим ее объектам должно быть продолжено, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Но в этой связи отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам обеспечивающим её функционирование должно быть продолжено", - сказал он в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

"Поскольку эти идеи витают, они осуществляются, и мы соответствующим образом должны на это отвечать. Прошу представить соответствующие предложения", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что говорит это в контексте совместного заявления ряда лидеров ЕС от 7 июня 2026 года, в котором "сказано, что они приветствуют новаторское, как они сказали, применение киевским режимом беспилотных технологий"."И я уже публично говорил об этом, сказал, это был, конечно, чисто риторический вопрос, - значит ли это, что они имеют в виду и удары по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, по транспорту с гражданскими лицами и детьми, по студенческим общежитиям, - значит ли это всё поощрение к ударам подобного рода", - отметил Путин.

Кроме того, президент поручил продолжить "анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине". "Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это нам может понадобиться", - сказал президент.

Владимир Путин Украина
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