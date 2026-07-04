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Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

250-летие в США, Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ, ракета сбита над Удмуртией

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв землетрясение в Венесуэле превысило 2,6 тыс. Более 12,6 тыс. человек получили травмы.

- США отмечают 250-летие независимости. По этому случаю Дональд Трамп выступит с речью на Национальной аллее в Вашингтоне.

- Сборная Аргентины с трудом обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ. Матч закончился со счетом 3:2.

- Ракета сбита над Удмуртией при попытке атаки на предприятие. Об этом сообщил губернатор Бречалов.

- Путин заявил, что нанесение ударов по инфраструктуре ВПК Украины будет продолжено. Он сказал об этом в ходе встречи с военными.

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