Путин призвал быть готовыми к вылазкам Киева для подтверждения мнимых успехов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал к готовности к новым возможным провокациям и вылазкам террористического характера со стороны украинского руководства для подтверждения своих мнимых успехов.

"Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми", - сказал глава государства в ходе совещания с участием высших военных руководителей в зоне СВО.

Он отметил при этом: "Что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера".

По словам Путина, все это может быть сделано, "чтобы подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях".

Вместе с тем, глава государства отметил, что все заявления украинских властей о каких-то успехах на руку российской стороне.

"Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку, поскольку эти лицедеи ничего другого по-настоящему делать не умеют и другому не учились", - сказал Путин.

По его выражению, "своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и самих себя, и своих спонсоров".

"Повторяю, это нам на руку", - добавил президент.