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Командующий группировкой "Южная" сообщил о продвижении российских войск в направлении Дружковки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Константиновке проводится зачистка от ВСУ, на южных окраинах Алексеево-Дружковки продолжаются бои, российские войска развивают наступление в направлении Дружковки, заявил в пятницу командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев.

"В настоящее время 6-я мотострелковая дивизия, действующая на краматорско-дружковском направлении, наступает в направлении Дружковки и передовые штурмовые группы уже ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки. В самом населенном пункте Константиновка проводится зачистка городских кварталов от мелких разрозненных групп противника, которые еще укрываются в подвалах населенного пункта", - сказал Медведев, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

По словам командующего, группировка войск "Южная" продолжает выполнять задачи на северо-донецком направлении, наступление соединений воинских частей группировки ведется по всей линии боевого соприкосновения на широком фронте.

Он сообщил, что соединения 3-й армии продолжают наступательные действия, в ходе которых взяты под контроль 23 населенных пункта, "в том числе из них взяли четыре в июне месяце. Это такие населенные пункты, как: Рай-Александровка, Пискуновка, Юрковка и Малиновка".

Медведев заявил, что Константиновка взята под контроль военнослужащими подразделения 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, 4-й отдельной мотострелковой бригады во взаимодействии с подразделениями 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии.

"При освобождении Константиновки наиболее успешно действовали воинские части: подразделение 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича", - сказал командующий.

Он также заявил, что российские военные находятся в восьми километрах от Славянска.

"Передовые штурмовые подразделения 3-й армии выполняют задачу в восьми километрах от населенного пункта Славянск", - сказал он президенту.

"От Северска, товарищ верховный главнокомандующий, в западном направлении соединения 3-й армии продвинулись на 22 километра", - проинформировал командующий группировкой.

Сергей Медведев Владимир Путин Рай-Александровка Малиновка
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