Движение поездов между РФ и Абхазией приостановлено из-за повреждения контактной сети

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией приостановлено из-за последствий непогоды, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги (АЖД) в воскресенье.

"Движение поездов временно остановлено из-за повреждения контактной сети на 1999-м километре железнодорожного участка возле платформы Псоу близ абхазо-российской границы"- говорится в сообщении. Уточняется, что контактная сеть была повреждена в результате шквалистого ветра и падения нескольких деревьев на железнодорожную инфраструктуру.

Отмечается также, что Абхазской железной дорогой организована бесплатная перевозка пассажиров поездов Санкт-Петербург-Сухум и Москва-Сухум от места аварии до городов республики - Гагры, Гудауты, Нового Афона и Сухума.

"Специалисты АЖД проводят восстановительные работы - расчистку путей и ремонт контактной сети, - говорится в сообщении. - Ожидается, что движение поездов будет возобновлено в ближайшее время".