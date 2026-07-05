Российский и американский президенты подчеркнули важность продолжения контактов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, обсуждая двустороннюю повестку, подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематике.

"Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.

Он добавил: "Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами".

"Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт", - сказал Ушаков.

В беседе, продолжил он, "отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию".

"Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причем в самых различных областях. Естественно, это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы", - отметил помощник президента РФ.

Дональд Трамп упомянул, что он восхищен петербургским Эрмитажем, добавил Ушаков.