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Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам и объектам ТЭК Украины

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесены удары по военным аэродромам, инфраструктурным объектам и местам производства беспилотников дальнего действия на территории Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним", - заявили в ведомстве в воскресенье.

В Минобороны сообщили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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