Минобороны заявило, что в Красном Лимане идет разминирование и зачистка от мелких групп ВСУ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ведут в Красном Лимане (ДНР) разминирование и зачистку города от остающихся здесь сил противника, идет наступление в направлении Голубых озёр сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озёр", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, "для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики".

За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, говорится в сводке.

Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили за сутки более 220 военных, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, сообщает Минобороны РФ.