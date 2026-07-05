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Число сбитых дронов в Тульской области выросло до 11

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Еще три украинских беспилотника уничтожены в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в своем канале в Мах.

По словам Миляева, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее губернатор сообщал, что над регионом в воскресенье нейтрализовано восемь БПЛА. Таким образом, количество ликвидированных дронов в области выросло до 11.

Тульская область Дмитрий Миляев
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