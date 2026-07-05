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В Воронежской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 12 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Бобровском районе Воронежской области, в котором пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 10:30 воскресенья на 632 км автодороги М4-"Дон". По предварительным данным, 62-летний местный житель, управляя автобусом Higer, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Dongfeng, под управлением 65-летнего жителя Смоленской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

На момент аварии в автобусе находились 26 человек.

Воронежская область
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