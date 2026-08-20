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МИД РФ расценил финское оружие для Украины как законную военную цель

МИД РФ расценил финское оружие для Украины как законную военную цель
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Москва считает финское оружие, попадающее на Украину, законной военной целью, "враждебные выпады" Хельсинки не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Финское вооружение, пересекая украинскую границу, автоматически становится законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Ни один враждебный выпад Хельсинки не останется без ответа. Выверенная реакция неотвратимо последует в полном соответствии с нашими национальными интересами", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о финских поставках оружия Украине.

По словам представителя МИД РФ, в результате своих действий, нарушающих нормы международного права, Финляндия "не вправе рассчитывать и на уважение нами (Россией - ИФ) прав, которыми она могла бы пользоваться, обладая нейтральным статусом в этом конфликте".

МИД РФ Финляндия Украина
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