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Штрафы за неисполнение решений губернаторов или оперштабов могут составить до 1 млн рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1322096-8 об установлении административной ответственности за неисполнение решений руководителя региона либо оперативного штаба, созданного им по решению президента.

Предлагается дополнить КоАП статьей 19.5, предусматривающей ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за неисполнение решения высшего должностного лица субъекта Федерации либо оперативного штаба, созданного по решению президента России высшим должностным лицом региона, принятого ими в пределах компетенции указанного оперативного штаба, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.5 КоАП.

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения в области обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, проведения мобилизационных мероприятий и реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований, органов власти и нужд населения в условиях проведения специальной военной операции.

Виды административных наказаний за такие административные нарушения проектируются по аналогии с мерами ответственности за неисполнение решения сформированного по решению президента коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность по противодействию терроризму (статья 19.5 КоАП).

Штрафы для граждан составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. На юридических лиц предлагается налагать штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостанавливать их деятельность на срок до 90 суток.

Госдума правительство
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Штрафы за неисполнение решений губернаторов или оперштабов могут составить до 1 млн рублей

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