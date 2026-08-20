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МИД РФ приветствует решение Трампа сократить масштаб военных учений с Южной Кореей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - США как любое суверенное государство вправе сами определять параметры проводимых совместных учений с другими странами, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Государство суверенное и независимое само определяет параметры проводимых совместных учений. Главное, чтобы эти учения соответствовали международно-правовым нормам, не создавали угрозу, не являлись агрессивными. Это во-первых", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа сократить масштаб военных учений с Сеулом.

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"Во-вторых, я думаю, что лучше всего вам обратиться за уточнениями, например, в американское посольство или к американским официальным лицам, чтобы они сформулировали мотивацию", - продолжила Захарова.

Она подчеркнула: "Но есть еще один параметр, который, наверное, касается нас непосредственно. Мы тоже часть азиатско-тихоокеанского региона, и мы неоднократно обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство или борьба со стихийными бедствиями, дестабилизируют ситуацию и служат не целям укрепления безопасности, а наоборот, эту безопасность уничтожают".

"Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности, можно только приветствовать. А чем они мотивированы, вот это, пожалуйста, за ответом на этот вопрос обратитесь к американской стороне", - добавила Захарова.

17 августа американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

МИД РФ США Южная Корея КНДР
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