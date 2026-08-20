МИД РФ приветствует решение Трампа сократить масштаб военных учений с Южной Кореей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - США как любое суверенное государство вправе сами определять параметры проводимых совместных учений с другими странами, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Государство суверенное и независимое само определяет параметры проводимых совместных учений. Главное, чтобы эти учения соответствовали международно-правовым нормам, не создавали угрозу, не являлись агрессивными. Это во-первых", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа сократить масштаб военных учений с Сеулом.

"Во-вторых, я думаю, что лучше всего вам обратиться за уточнениями, например, в американское посольство или к американским официальным лицам, чтобы они сформулировали мотивацию", - продолжила Захарова.

Она подчеркнула: "Но есть еще один параметр, который, наверное, касается нас непосредственно. Мы тоже часть азиатско-тихоокеанского региона, и мы неоднократно обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство или борьба со стихийными бедствиями, дестабилизируют ситуацию и служат не целям укрепления безопасности, а наоборот, эту безопасность уничтожают".

"Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности, можно только приветствовать. А чем они мотивированы, вот это, пожалуйста, за ответом на этот вопрос обратитесь к американской стороне", - добавила Захарова.

17 августа американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".