Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Банк России разрешил присваивать статус квалифицированного инвестора после сдачи специального экзамена и получения сертификата "Квалифин" от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или "Инвестиционного сертификата "Московской биржи" (MOEX Investor Certificate)".

Согласно указанию ЦБ, зарегистрированному Минюстом и опубликованному на сайте регулятора, в список документов для признания инвестора "квалом" также вошли сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка. "Если у инвестора есть подобные документы, то брокер или управляющая компания могут признать его квалинвестором, ему не нужно соответствовать другим требованиям", - отмечает ЦБ.

Ранее в этом перечне были только международные сертификаты: Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA), Financial Risk Manager (FRM), International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM), Investment Management Specialist, Financial Adviser и Certified Financial Planner.

"Прохождение специального экзамена сделает доступнее и осмысленнее путь к статусу "квала". Его можно будет получить не за счет крупной суммы на счетах или высокого дохода, а за счет собственных знаний. Этой возможности ждали многие инвесторы. При этом наша цель - не нарастить количество квалифицированных инвесторов на бумаге, а стимулировать людей учиться. Их реальный уровень подготовки гораздо важнее цифр. Мы хотим, чтобы на рынок выходили инвесторы, которые действительно понимают риски и умеют работать со сложными инструментами", - прокомментировал зампред ЦБ Михаил Мамута.

Указание вступает в силу с 31 августа.

Банк России ранее увеличил имущественный ценз для получения статуса "квала": с 1 января 2026 года он составляет 24 млн рублей.