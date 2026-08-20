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Что произошло за день: четверг, 20 августа

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, дело о стрелявшем по дрону пенсионере и приговор для основателя Evergrande

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Внешняя линия электроснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1" повреждена, внешнее питание станции отключено. Включены дизельные генераторы, их работу оптимизируют для уменьшения потребления топлива.

- На территории предприятия на Кубани произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Возгорание оперативно ликвидировали.

- Биометрическая система на пунктах пропуска выявила около 70 тысяч мигрантов, которым запрещен въезд в Россию, рассказали в МВД.

- Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня.

- Основатель китайского застройщика China Evergrande получил пожизненный срок. Суд установил, что Хуэй Ка Янь и его компания были вовлечены в махинации с 2016 по 2021 год для искусственного завышения стоимости своих активов и сокрытия долговых обязательств. Компания была крупнейшим застройщиком в стране, но после долгового кризиса суд вынес постановление о ее ликвидации.

- Сильные вспышки произошли на Солнце, в том числе самая мощная за август. Для Земли рост солнечной активности пока остается нейтральным.

- Прокуратура Волгоградской области опротестовала решение о привлечении местного жителя к административной ответственности за стрельбу по беспилотнику. Ранее он был оштрафован на 40 тысяч рублей, прокуратура охарактеризовала его поступок как действия в условиях крайней необходимости.

- Три федерации предложили олимпийскому чемпиону по фехтованию Павлу Колобкову выдвинуться в вице-президенты ФИДЕ.

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