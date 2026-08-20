Что произошло за день: четверг, 20 августа
ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, дело о стрелявшем по дрону пенсионере и приговор для основателя Evergrande
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Внешняя линия электроснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1" повреждена, внешнее питание станции отключено. Включены дизельные генераторы, их работу оптимизируют для уменьшения потребления топлива.
- На территории предприятия на Кубани произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Возгорание оперативно ликвидировали.
- Биометрическая система на пунктах пропуска выявила около 70 тысяч мигрантов, которым запрещен въезд в Россию, рассказали в МВД.
- Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня.
- Основатель китайского застройщика China Evergrande получил пожизненный срок. Суд установил, что Хуэй Ка Янь и его компания были вовлечены в махинации с 2016 по 2021 год для искусственного завышения стоимости своих активов и сокрытия долговых обязательств. Компания была крупнейшим застройщиком в стране, но после долгового кризиса суд вынес постановление о ее ликвидации.
- Сильные вспышки произошли на Солнце, в том числе самая мощная за август. Для Земли рост солнечной активности пока остается нейтральным.
- Прокуратура Волгоградской области опротестовала решение о привлечении местного жителя к административной ответственности за стрельбу по беспилотнику. Ранее он был оштрафован на 40 тысяч рублей, прокуратура охарактеризовала его поступок как действия в условиях крайней необходимости.
- Три федерации предложили олимпийскому чемпиону по фехтованию Павлу Колобкову выдвинуться в вице-президенты ФИДЕ.