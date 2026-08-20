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МСЗ снизил прогноз годового экспорта пшеницы из России сразу на 2,5 млн т, до 45,2 млн т

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну в августовском обзоре снизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) сразу на 2,5 млн тонн, до 45,2 млн тонн. Оценка экспорта всего зерна стала меньше на 2,7 млн тонн, сократившись до 52,2 млн тонн.

Совет отмечает, что из-за возросших рисков для безопасности глубоководный экспорт из России, прежде всего из Новороссийска, а также с Украины фактически остановился.

Прогноз экспорта пшеницы из Евросоюза - основного конкурента России на мировом рынке - повышен до 32,5 млн тонн с 31,8 млн тонн месяцем ранее, экспорта всего зерна - до 44,3 млн тонн с 43,3 млн тонн в июле.

Прогноз сбора пшеницы в России в этом сезоне МСЗ снизил до 88,4 млн тонн с 89,8 млн тонн по июльской оценке. Прогноз урожая всего зерна повышен до 128,7 млн тонн со 127,9 млн тонн.

Оценка переходящих запасов пшеницы в России на конец сезона (на 30 июня 2027 года) повышена до 13 млн тонн с 12,8 млн тонн, всего зерна - до 16,9 млн тонн с 15,3 млн тонн.

Прогноз мирового сбора пшеницы на этот сельхозгод снижен до 816,7 млн тонн с 821 млн тонн по июльской оценке, всего зерна - до 2 млрд 416,4 млн тонн с 2 млрд 421,8 млн тонн соответственно.

Новороссийск Евросоюз МСЗ Украина
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