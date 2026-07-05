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Пожар в многоэтажке в Астрахани потушен

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пожарные спасли 20 человек, в том числе пятерых детей, во время возгорания в многоквартирном доме на улице Звездная в Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС по региону в воскресенье.

В РоссииОдин человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в АстраханиЧитать подробнее

Пожар ликвидирован, говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели всего эвакуировали 60 жильцов. Кроме того, были вызволены люди застрявшие в ходе происшествия в лифте.

Ранее сообщалось, что спасатели тушат огонь в квартире в многоэтажном доме на девятом этаже в Астрахани. На месте пожара обнаружен погибший. Проводилась эвакуация жителей. Локализовали огонь на 50 кв. метрах в 15:48 по московскому времени.

Астрахань МЧС
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