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Все пассажиры нижегородской канатной дороги эвакуированы из застрявших кабинок

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пассажиров нижегородской канатной дороги, которые застряли в кабинках из-за непогоды в воскресенье, эвакуировали, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Эвакуированы все 16 человек, в том числе четыре ребенка.

Ранее ГУ МЧС информировало, что на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды застряли несколько кабинок с людьми.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщало, что из-за неблагоприятных погодных условий на шестой опоре канатной дороги произошла внеплановая остановка. На тот момент посадка пассажиров была прекращена, 16 пассажиров находились в двух кабинках.

Ранее синоптики предупреждали, что во второй половине дня в воскресенье в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидаются сильные дожди, ливни, шквалистые усиления ветра порывами 17-22 м/с.

Нижегородская канатная дорога проходит через Волгу и соединяет Нижний Новгород с городом Бор. Ее протяженность - более трех километров.

Нижний Новгород МЧС Бор
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