Аэропорт Самары задерживает 25 рейсов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Самары "Курумоч" после многочасового перерыва задерживает прием и вылет 25 рейсов , судя по онлайн-табло.

На вылет задерживаются 10 рейсов: авиакомпании "ЮВТ Аэро" - в Тобольск, Новый Уренгой, Казань, "Ред Вингс" - в Батуми (Грузия), "ЮТэйр" - Екатеринбург, "Аэрофлот" - Москву, CentrumAir - Ташкент (Узбекистан), Nesma Airlines - Хургаду (Египет), "Уральские авиалинии" - Сочи, "Россия" - Санкт-Петербург.

Еще 15 рейсов задерживаются на прилет: "Аэрофлот" и "Победа" -из Москвы, Smartavia - из Санкт-Петербурга, Nordwind - Махачкалы, "Ред Вингс" - из Нового Уренгоя, "ЮТэйр" -из Екатеринбурга, "Уральские авиалинии" - Сочи, Екатеринбург, Душанбе, CentrumAir - Ташкента, "ЮВТ Аэро" - Тобольска, Новый Уренгой, "Ред Вингс" - Батуми, "Россия" - Шарм-Эль-Шейха (Египет).

Ограничения для аэропорта Самары вводили в 4:56 (3:56 по Москве) почти на пять часов.