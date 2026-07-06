Поиск

Аэропорт Самары задерживает 25 рейсов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Самары "Курумоч" после многочасового перерыва задерживает прием и вылет 25 рейсов , судя по онлайн-табло.

На вылет задерживаются 10 рейсов: авиакомпании "ЮВТ Аэро" - в Тобольск, Новый Уренгой, Казань, "Ред Вингс" - в Батуми (Грузия), "ЮТэйр" - Екатеринбург, "Аэрофлот" - Москву, CentrumAir - Ташкент (Узбекистан), Nesma Airlines - Хургаду (Египет), "Уральские авиалинии" - Сочи, "Россия" - Санкт-Петербург.

Еще 15 рейсов задерживаются на прилет: "Аэрофлот" и "Победа" -из Москвы, Smartavia - из Санкт-Петербурга, Nordwind - Махачкалы, "Ред Вингс" - из Нового Уренгоя, "ЮТэйр" -из Екатеринбурга, "Уральские авиалинии" - Сочи, Екатеринбург, Душанбе, CentrumAir - Ташкента, "ЮВТ Аэро" - Тобольска, Новый Уренгой, "Ред Вингс" - Батуми, "Россия" - Шарм-Эль-Шейха (Египет).

Ограничения для аэропорта Самары вводили в 4:56 (3:56 по Москве) почти на пять часов.

Самара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Петербургский аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

 Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС Московского региона из-за роста цен

 ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС Московского региона из-за роста цен

Военные сообщили о поражении в Киеве и Киевской области ключевых предприятий ВПК, объектов ТЭК

В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

 В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

В Ярославской области в результате атак БПЛА ранены двое

Над Ленинградской областью сбили еще 56 дронов

В Крыму произошло массовое отключение электричества

Telegram за полгода оштрафовали более чем на 100 млн рублей

 Telegram за полгода оштрафовали более чем на 100 млн рублей

Минобороны РФ заявило, что за ночь над регионами сбиты 519 украинских дронов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10345 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2923 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов