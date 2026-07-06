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В РФ заблокировано свыше 21 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доступ к более чем 21,5 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России, заблокирован в РФ, сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 21,5 тыс. подобных площадок", - заявили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в числе заблокированных те интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и/или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.

В частности, речь идет про: "Solgar/Капсулы "Витамин D3 10,000 МЕ ("Vitamin D3 10,000 IU (Cholecalciferol) Softgels"), 120 капсул", "Мака Перуанская органическая, корень (Lepidium Mevenil)", а также продукция, являющаяся опасной, - "Моринга, капсулы - лист 250 шт.(похудение, антиоксидант, детокс), PsiTown".

Роспотребнадзор
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