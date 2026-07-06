В Москве арестован толкнувший контролера пассажир метро

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В московском метро 23-летний пассажир толкнул женщину-контролера так, что она упала, он стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) и арестован, сообщает прокуратура города.

"23-летний мужчина на станции метро "Беломорская", желая воспрепятствовать законным действиям контролера ГКУ Москвы "Организатор перевозок" по проверке оплаты проезда, умышленно толкнул женщину, от чего она упала на пол", - говорится в сообщении.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.