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В Москве арестован толкнувший контролера пассажир метро

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В московском метро 23-летний пассажир толкнул женщину-контролера так, что она упала, он стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) и арестован, сообщает прокуратура города.

"23-летний мужчина на станции метро "Беломорская", желая воспрепятствовать законным действиям контролера ГКУ Москвы "Организатор перевозок" по проверке оплаты проезда, умышленно толкнул женщину, от чего она упала на пол", - говорится в сообщении.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Москва Беломорская Московский метрополитен
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