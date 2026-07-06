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Минобороны РФ сообщило об улучшении положения российских войск в зоне СВО

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области и Червоная Криница Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировок Север" и "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение, "Запад" - заняли более выгодные рубежи, Южной" - улучшили положение по переднему краю.

Минобороны РФ
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