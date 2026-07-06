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Пассажирский автобус подвергся атаке БПЛА под Белгородом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольское - Таврово Белгородского округа Белгородской области, пострадали шесть человек, в том числе два ребенка, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в понедельник.

"В детскую областную клиническую больницу госпитализированы двое детей. У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму", - написал Шуваев в своем канале в Мах.

Также, по его сведениям, в городскую больницу №2 Белгорода для обследования доставлены трое пострадавших. "Еще одной женщине бригада "скорой" оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась", - проинформировал глава региона.

Автобус поврежден, добавил он.

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