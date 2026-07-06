Лихачев считает опасным снижение "болевого порога" восприятия атак на ЗАЭС у МАГАТЭ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тема атак на Запорожскую АЭС и Энергодар будет подробно обсуждаться в ходе консультаций между российскими представителями и МАГАТЭ 10 июля в Калининграде, Росатом считает, что восприятие этих атак международным агентством ослабевает, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы подробнейшим образом все это обсудим. На мой взгляд, болевой порог чувствительности и восприятия к этим атакам снижается, и это очень опасная тенденция", - заявил Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что, "с одной стороны, МАГАТЭ реагирует достаточно быстро и говорит о неприемлемости, недопустимости каких бы то ни было атак, (...) с другой стороны, традиционно не говорит о тех, кто их организовал". "Судя по интервью гендиректора (МАГАТЭ - ИФ) Рафаэля Гросси, эта позиция пока остается неизменной. Именно это мы и планируем обсуждать на этой неделе в пятницу в Калининграде, где состоятся и наши двусторонние контакты, но самое главное - официальные межведомственные переговоры", - сообщил глава "Росатома".

Лихачев также заявил: "Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента регионального масштаба, и мы будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести до мирового сообщества и до лидеров европейских стран, с каким огнем играет киевский режим".

Он добавил, что в отношении ЗАЭС "еще одна печальная "новация" ушедшей недели - это нагнетание еще большей психологической войны: по ночам над Энергодаром кружат дроны, которые уговаривают население покинуть территорию города Энергодар, прилегающую к Запорожской станции, и уйти вглубь России". "Обещают за это не бомбить, не простреливать выездные дороги, тем не менее и минируют, и бомбят, и простреливают все дороги, не переставая. Вот это психологическое давление (...), сейчас оно просто становится циничным и каким-то человеконенавистническим", - сказал глава "Росатома".

Лихачев подчеркнул: "Наша задача в пятницу - обязательно убедить в этом Гросси, потому что это подрывает столпы безопасности". "(...) Потому что дестабилизированный коллектив, коллектив, находящийся в предпаническом состоянии, - это уязвимая сторона станции", - пояснил он, заметив, что "этого сейчас не допущено, и коллеги очень мужественно себя ведут".