Межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ начались в Калининграде

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проводят очередные консультации в Калининграде, заявил "Интерфаксу" в пятницу источник, входящий в состав российской делегации.

Как сообщалось, на переговорах будут детально рассмотрены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и иранской АЭС "Бушер".

В частности, "Росатом" намерен поднять вопрос участившихся случаев использования БПЛА вблизи ЗАЭС, а также психологическое давление на персонал и жителей Энергодара. Ранее Лихачев отмечал, что восприятие МАГАТЭ атак на объекты инфраструктуры может ослабевать, что является опасной тенденцией. Итог встречи, по его словам, позволит дать оценку текущей обстановке на ЗАЭС, где сохраняется напряженность.

"Мы подробнейшим образом все это обсудим. На мой взгляд, болевой порог чувствительности и восприятия к этим атакам снижается, и это очень опасная тенденция", - заявил Лихачев.

Также стороны затронут ситуацию на АЭС "Бушер", где 9 июля прилегающая территория станции подверглась обстрелу. Официальных данных о последствиях для работы станции пока нет.

"В том числе в пятницу не сможем не коснуться иранской и бушерской проблемы. Аспектов там много, и, конечно же, в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия, определенная роль "Росатома", - добавил глава госкорпорации.

В переговорах принимают участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Предыдущий раунд межведомственных консультаций состоялся 13 марта в Москве. Тогда стороны заявили о сохранении диалога по безопасности ЗАЭС и обсудили рост военных рисков в районе Энергодара и иранской АЭС "Бушер".