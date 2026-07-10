Поиск

Межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ начались в Калининграде

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проводят очередные консультации в Калининграде, заявил "Интерфаксу" в пятницу источник, входящий в состав российской делегации.

Как сообщалось, на переговорах будут детально рассмотрены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и иранской АЭС "Бушер".

В частности, "Росатом" намерен поднять вопрос участившихся случаев использования БПЛА вблизи ЗАЭС, а также психологическое давление на персонал и жителей Энергодара. Ранее Лихачев отмечал, что восприятие МАГАТЭ атак на объекты инфраструктуры может ослабевать, что является опасной тенденцией. Итог встречи, по его словам, позволит дать оценку текущей обстановке на ЗАЭС, где сохраняется напряженность.

"Мы подробнейшим образом все это обсудим. На мой взгляд, болевой порог чувствительности и восприятия к этим атакам снижается, и это очень опасная тенденция", - заявил Лихачев.

Также стороны затронут ситуацию на АЭС "Бушер", где 9 июля прилегающая территория станции подверглась обстрелу. Официальных данных о последствиях для работы станции пока нет.

"В том числе в пятницу не сможем не коснуться иранской и бушерской проблемы. Аспектов там много, и, конечно же, в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия, определенная роль "Росатома", - добавил глава госкорпорации.

В переговорах принимают участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Предыдущий раунд межведомственных консультаций состоялся 13 марта в Москве. Тогда стороны заявили о сохранении диалога по безопасности ЗАЭС и обсудили рост военных рисков в районе Энергодара и иранской АЭС "Бушер".

Алексей Лихачев ЗАЭС Рафаэль Гросси Росатом МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

Средства ПВО за неделю сбили свыше 4,9 тыс. беспилотников ВСУ

Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов

 Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов

В избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы будет не больше 11 партий

 В избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы будет не больше 11 партий

Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидирован

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

Начата эвакуация людей из зоны ЧС в Таганроге после атаки БПЛА

Два объекта хранения нефтепродуктов загорелись из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве

 СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10439 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3006 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов