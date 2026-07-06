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Комитеты Госдумы отчитаются об итогах своей работы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Совет Госдумы в понедельник поддержал инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о предоставлении комитетами отчетов об итогах работы, сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"Отчеты о работе комитетов Государственной Думы должны быть ежегодными", - процитировали слова Володина в пресс-службе.

По его словам, в текущем году отчеты по мере готовности комитетов можно будет заслушать в последнюю пленарную неделю - 22 и 23 июля.

Также председатель Госдумы предложил подготовить и внести соответствующие изменения в думский Регламент, предусмотрев, в том числе, формы отчета.

Госдума уделяет большое внимание повышению дисциплины и исполнению депутатами своих обязанностей, в том числе в рамках работы в комитетах, отметили в пресс-службе.

Госдума Вячеслав Володин
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