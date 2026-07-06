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Рябков оценил достигнутые американо-иранские договоренности как хрупкие

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Договоренности Ирана и США хрупки и уязвимы, они требуют доработки, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как позитивный шаг вперед, требующий развития, требующий воплощения в конкретике", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, как он оценивает договоренности Ирана и США.

"Мы видим хрупкость и уязвимость достигнутых рамок. Это наблюдалось последние недели . Очень все непросто. Роль России сугубо конструктивна и с точки зрения идей и предложений, и с точки зрения возможности практически подключиться. Мы всем все сказали, и мы рассчитываем, что эти наши идеи будут востребованы и в дальнейшем", - добавил он.

МИД РФ США Иран Сергей Рябков
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