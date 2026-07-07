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ФМБА разрабатывает "лунный полигон" для подготовки космонавтов к лунным миссиям

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что разрабатывают наземный аналоговый комплекс - "лунный полигон", который должен помочь готовить космонавтов к работе на поверхности Луны.

В комплексе будут воспроизводиться условия, приближенные к тем, что реально существуют на поверхности спутника Земли, сообщается в канале ФМБА в мессенджере Max.

В нем космонавты смогут отрабатывать внекорабельную деятельность: выход на поверхность, шлюзование, обслуживание и ремонт техники, очистку от лунной пыли перед возвращением в жилой модуль, сообщили в агентстве.

Отдельный блок - отработка контрмер против воздействия лунной пыли, протоколов действий в нештатных ситуациях и оценки состояния человека при длительных повышенных нагрузках, включая психологические аспекты и слаженность работы экипажа.

Помимо этого, специалистами ФМБА разрабатываются тренажеры для подготовки сенсорных и вестибулярных систем космонавта к условиям полета, а также методики оценки готовности экипажа к работе сразу после прилунения.

В агентстве напомнили, что ФНКЦ космической медицины и биологии ФМБА России получены научные результаты по оценке долгосрочных последствий микрогравитации и радиации на организм человека, разработаны системы мониторинга интегральных показателей здоровья космонавтов, совершенствуются системы отбора и медицинского освидетельствования. Была разработана и принята стратегия управления медико-биологическими рисками в космических полетах.

Специалисты ФМБА России направили предложения по проектированию многоцелевого медико-биологического модуля Российской орбитальной станции в Совет по космосу РАН, приняли участие в исследованиях на космическом аппарате "Бион" №2 и активно готовятся к участию в исследованиях на борту "Бион" №3 по устойчивости к экстремальным нагрузкам и невесомости, анализу молекулярно-генетических, иммунологических, метаболических и репродуктивных параметров для оценки рисков и комбинированного воздействия факторов полета.

ФМБА
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