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С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max
Фото: Юлия Майорова/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - С 1 сентября 2026 года отели с количеством номеров более 50 будут обязаны заселять туристов, даже если у них нет с собой документов, по мессенджеру Max, к этой дате они должны купить необходимое оборудование и обучить персонал, сообщил во вторник министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Отдельно хочу обратить внимание регионов на важность работы по внедрению сервиса Max для онлайн-заселения в гостиницы и иные объекты размещения более чем на 50 номеров. Напоминаю, что с 1 сентября этого года, если у зарегистрированного гостя не будет с собой паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, вы обязаны его заселять при помощи Max", - сказал он на совещании по вопросам реализации программы льготного кредитования, направленной на создание туристической инфраструктуры, которое прошло в отеле Cosmos Selection во Внуково.

По его словам, осталось не так много времени, чтобы подключить информационные системы по приему и передаче данных, закупить и установить необходимое оборудование и программы, а главное - обучить персонал.

"Коллеги из компании VK готовы оказывать необходимую методическую и информационную поддержку", - подчеркнул Решетников.

С 1 апреля вступило в силу постановление правительства, в соответствии с которым с этой даты для заселения во все классифицированные средства размещения помимо паспорта и загранпаспорта можно использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы портала "Госуслуг".

Заселение через Max в гостиницы и другие средства размещения с номерным фондом более 50 номеров начнется с 1 сентября.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ Мах
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