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В Москве рассчитывают на успех посреднических усилий США по Украине

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия открыта для диалога с США по украинскому урегулированию и рассчитывает, что их посреднические усилия увенчаются успехом, заявили в Кремле.

"Мы поддерживаем с американцами контакты по рабочим каналам, и мы надеемся, что их усилия по выводу ситуации на мирный трек все-таки увенчаются успехом. По крайней мере, как неоднократно говорил президент России, мы сохраняем свою открытость для этого", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как сейчас в Кремле оценивают перспективы мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем, он отметил, что "пока что продолжается освобождение российских регионов, ДНР: взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане, помимо этого продолжается работа наших Вооруженных сил по созданию зоны безопасности, или буферной зоны".

"Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и готовность принять те важные решения, которые уже давно должны быть приняты", - сказал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков США Украина
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