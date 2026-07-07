Режим техногенной ЧС регионального характера ввели в Херсонской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Режим техногенной ЧС регионального характера ввели на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По словам губернатора, данный режим позволит оперативно решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, избежав лишних процедур. Он добавил, что для жителей региона ничего не меняется, ограничений никаких не вводится.

В ночь на вторник в Херсонской области остались без электричества полностью или частично все округа региона. Днем во вторник Сальдо сообщил, что без электричества полностью или частично остаются 207 населенных пунктов в 11 округах.