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Режим техногенной ЧС регионального характера ввели в Херсонской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Режим техногенной ЧС регионального характера ввели на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По словам губернатора, данный режим позволит оперативно решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, избежав лишних процедур. Он добавил, что для жителей региона ничего не меняется, ограничений никаких не вводится.

В ночь на вторник в Херсонской области остались без электричества полностью или частично все округа региона. Днем во вторник Сальдо сообщил, что без электричества полностью или частично остаются 207 населенных пунктов в 11 округах.

Владимир Сальдо Херсонская область
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Режим техногенной ЧС регионального характера ввели в Херсонской области

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