Четверым офицерам ВСУ дали в РФ пожизненные сроки за убийство мирных жителей Мариуполя

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суд РФ приговорил к пожизненному заключению четырех украинских командиров за убийство 93 мирных жителей, а также обстрел жилых домов в Мариуполе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко во вторник.

"Доказательства, собранные ГСУ СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении командира 36 бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501 батальона морской пехоты Николая Бирюкова", - сказала Петренко.

По ее словам, Баранюк, Кармянков, Ярошенко и Бирюков признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ; убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом).

"Приговором суда фигуранты признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Каждому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - отметила Петренко.

По данным следствия, "в 2022 году в целях насильственного удержания власти киевского режима в Мариуполе фигуранты организовали круговое блокирование северной части города".

"Исполняя преступные приказы, их подчиненные удерживали гражданское население для использования в качестве "живого щита", не давая эвакуироваться, убивали несогласных с действиями киевского режима", - сказала Петренко.

В результате погибли 93 человека, совершено покушение на убийство 81 лица, повреждено и уничтожено 89 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры, уточнили в СК.

Там добавили, что фигуранты были задержаны российскими военнослужащими. В ходе предварительного следствия Кармянков и Бирюков вину признали частично.