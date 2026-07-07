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"Уральские авиалинии" обсуждают твердые контракты на поставку 10 самолетов МС-21

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" хотела бы заключить твердые контракты на 10 самолетов МС-21, сообщил журналистам в кулуарах "Иннопрома-2026" гендиректор авиапредприятия Кирилл Скуратов.

"Мы в процессе формирования контрактов. Каких-то четких дат пока нет. (...) Наш план - взять 10 самолетов", - сказал он.

В сентябре 2023 года руководство "Уральских авиалиний" сообщало, что компания оформила заявку на поставку свыше 40 перспективных самолетов МС-21 после 2028 года.

Комментируя это, Скуратов отметил: "Первые 10, потом дальше будем смотреть, (...) очень много вариантов обсуждается".

Сейчас парк авиакомпании сформирован только из европейских Airbus А320 сео/neo.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок пассажиров. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово", петербургском "Пулково".

Airbus МС-21 Уральские авиалинии Кирилл Скуратов
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