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Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген

Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Визовые центры Словакии в России до конца лета не будут принимать документы на шенгенские визы с любыми целями поездок, кроме участия в спортивных соревнованиях, сообщает оператор центров компания VFS Global.

"Согласно информации, полученной из посольства Словакии в России, визовые центры Словакии не будут принимать заявления на получение шенгенской визы в июле и августе. Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только с целью занятия спортом", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания информирует об увеличении срока рассмотрения заявления на получение шенгенской визы до 30 дней и более.

Как уточняют в VFS, заявления на получение национальных виз с целью учебы, воссоединения семьи и работы принимаются в обычном порядке.

Визовые центры Словакии работают в Москве и Петербурге.

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Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген

 Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген

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