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Один человек погиб, пятеро ранены в результате ударов ВСУ по территории ЛНР

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины во вторник атаковали ряд городов и районов Луганской Народной Республики, в результате ударов погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Украинский БПЛА ударил по автомобилю марки "Газель" в Новоайдарском муниципальном округе. Ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб", - написал Пасечник в своем канале в Мах.

Он заявил, что в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю городской коммунальной службы в Лисичанске ранения получили работники предприятия: 60-летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины.

"В Старобельском муниципальном округе украинский БПЛА ударил по легковой машине. Ранен 43-летний водитель", - добавил глава ЛНР.

По его словам, ВСУ атаковали легковые автомобили, сельскохозяйственную технику и жилые дома в Северодонецке, Краснодонском муниципальном округе, Первомайске, Кременной и селе Лиман Старобельского муниципального округа. "В этих случаях обошлось без жертв", - уточнил Пасечник.

Он добавил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР
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